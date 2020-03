Covéa va acheter PartnerRe à Exor pour 9 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

PARIS/BANGALORE (Reuters) - Le groupe français d'assurance Covéa va acheter le réassureur PartnerRe à Exor, la holding financière de la famille italienne Agnelli, pour 9 milliards de dollars (environ 7,3 milliards d'euros), ont annoncé mardi soir les deux parties.

"Covéa a approuvé ce jour un protocole d'accord avec Exor, portant sur le projet d'acquisition en numéraire de la totalité des actions ordinaires composant le capital de PartnerRe", précise l'assureur français dans un communiqué.

"Cette acquisition permettrait à Covéa de consolider sa diversification et son internationalisation, en constituant un groupe d’assurance et de réassurance européen de premier plan, appuyé d’une part, sur une position de leader en assurances de dommages et responsabilité en France et d’autre part, sur un grand réassureur global et diversifié", poursuit l'assureur mutualiste français, qui regroupe les assureurs GMF, MAAF et MMA.

Du fait de la complémentarité des métiers de Covéa et de PartnerRe et de leurs implantations géographiques, l'assureur français n’anticipe pas d’impact sur l’emploi ni sur les relations avec ses clients.

La holding de droit néerlandais a fait l'acquisition de PartnerRe en mars 2016 pour un montant total de 6,72 milliards de dollars.

"Nous sommes désormais en présence d'une chance exceptionnelle pour PartnerRe de renforcer encore son avantage compétitif tout en créant de nouvelles opportunités pour ses salariés sous la propriété de Covéa", a commenté John Elkann, le P-DG d'Exor, dans un communiqué https://www.exor.com/press-releases/2020-03-03/exor-announces-memorandum-understanding-sale-partnerre-covea-9-billion.

Thierry Derez, le président-directeur général de Covéa, déclare pour sa part que "ce projet d’acquisition intervient dans un secteur en pleine mutation, avec l’émergence de nouveaux risques, de nouveaux modes de vie et la multiplication des acteurs entrant sur le marché de l’assurance".

"Il s’inscrit en parfaite cohérence avec notre stratégie de développement, notre capacité d’adaptation, la nécessaire complémentarité des expertises et l’importance de la mutualisation des risques à l’international", ajoute-t-il.

La transaction envisagée, qui sera prochainement présentée aux instances représentatives du personnel compétentes, pourrait être réalisée au cours du quatrième trimestre 2020, sous réserve du feu vert préalable des autorités réglementaires et de la concurrence, précise Covéa.

Le prix d’acquisition serait intégralement financé sur les ressources propres disponibles. L'assureur français cherchait depuis des mois à s'implanter sur le marché de la réassurance. Il y a un an, il a renoncé à prendre le contrôle de Scor.

(Henri-Pierre André et Ismail Shakil)