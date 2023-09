Coups de feu à la gare de Wuppertal en Allemagne

FRANCFORT, 5 septembre (Reuters) - Des coups de feu ont été tirés mardi soir dans la principale gare ferroviaire de la ville allemande de Wuppertal, sans apparemment faire de victime, a déclaré la police dans un communiqué, indiquant qu'un tireur présumé a été arrêté et que d'autres personnes étaient recherchées. Selon des témoignages, des coups de feu ont été tirés en l'air à la suite d'une querelle entre trois personnes à l'arrêt de bus de la gare. Ces trois personnes ont ensuite pris la fuite. (Reportage Emma-Victoria Farr; version française Jean Terzian)