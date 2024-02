Coupes d'Europe de football : Soirée difficile pour les clubs français

par Gary Cohen (iDalgo) Après le match nul de l'OM face au Shakhtar Donestk (2-2), trois autres clubs français étaient concernés par les barrages allers de la Ligue Europa. Aucun ne s'est imposé. Le Stade Rennais a pris une leçon sur la pelouse de l'AC Milan (0-3), avec notamment un doublé du milieu anglais Ruben Loftus-Cheek. De son côté, reversé de son groupe de Ligue des champions, le RC Lens, sur sa pelouse, n'a pas pu faire mieux qu'un 0-0 face à Fribourg. Enfin, Toulouse était proche d'un formidable exploit contre le Benfica Lisbonne. Malgré l'égalisation de Mikkel Desler (75e), le penalty transformé par Angel Di Maria à la 90+8e minute a été cruel pour les Violets (1-2), qui ont terminé la rencontre à dix après le carton rouge de Christian Mawissa.