Coupe du Roi : Tout reste à faire entre Majorque et la Real Sociedad

par Emilien Schoenher (iDalgo) Majorque recevait la Real Sociedad en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Malgré une nette domination, les visiteurs n'ont pu faire mieux qu'un match nul (0-0). Score nul et vierge dans cette rencontre où les Basques ont eu quasiment 70% de possession de balle. Les coéquipiers de Mikel Merino ont eu une véritable mainmise sur le match avec 11 frappes, dont trois cadrées, contre cinq qui n'ont pas trouvé le cadre pour les locaux. Le suspense reste entier dans cette confrontation après ce nul. Le match retour se tiendra à Anoeta le mardi 27 février (21h30). Le match aller de la deuxième demi-finale entre l'Atlético de Madrid et l'Athletic Bilbao se tiendra lui ce mercredi 7 février à 21h30.