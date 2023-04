Coupe du Roi : Le Real écrase Barcelone et se qualifie en finale avec un triplé de Karim Benzema

par Matthieu Cointe (iDalgo) Galactique ! Trois jours après son triplé face à Elche en Liga, Karim Benzema s'est offert un nouveau coup du chapeau, cette fois en demi-finale de la Coupe du Roi face au rival barcelonais. Mercredi soir, les Merengue se sont qualifiés pour la finale de la compétition en écrasant les Catalans au Camp Nou (4-0). Battus à Santiago Bernabeu à l'aller (1-0), les hommes de Carlo Ancelotti ont réagi avec la manière grâce à leur attaquant français. Karim Benzema a d'abord été passeur sur l'ouverture du score de Vinicius (45+1'), avant de s'offrir trois buts en seconde période (50', 58', 80'). Le 6 mai prochain, les Madrilènes défieront Osasuna en finale de la Coupe d'Espagne.