Coupe du Roi : Le Barça prend une option sur le Real

par Edouard Guala (iDalgo) Dominer n'est pas gagner. Durant 90 minutes, le Real Madrid a poussé sans trouver la faille dans la surface catalane lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Au final, les protégés de Xavi ont réalisé une belle opération en s'imposant 1 à 0 au Bernabeu grâce à un but contre son camp d'Eder Militao à la 26e minute. Preuve du manque de réalisme de la Casa Blanca, Benzema et les siens n'ont cadré aucun tir en treize tentatives. Le Barça n'était pas dans un grand jour non plus. Les visiteurs ont en effet eu que très peu le ballon avec 36% de possession. Le match retour aura lieu le 5 avril prochain, où rien n'est encore joué.