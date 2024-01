Coupe du Roi : L’Atlético prend sa revanche sur le Real !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Ses deux-là ne se quittent plus. Après avoir été éliminé par Real Madrid en demi-finale finale de la Supercoupe d'Espagne, la semaine dernière, l'Atlético Madrid a pris sa revanche, ce jeudi, en huitièmes de finale de la Coupe du Roi (4-2). C'est encore au terme des prolongations que les deux équipes se sont départagées. Menant 2-1 grâce à des buts de Lino et Morata, les Colchoneros ont été rattrapés à dix minutes de la fin du temps réglementaire, sur un but de Joselu (82'). Mais le meilleur buteur de l'histoire du club, Griezmann est sorti de sa boîte pour redonner l'avantage aux siens, avant que Riquelme n'enfonce le clou. Le Barça a également validé son ticket pour les quarts de finale en battant l'Unionistas de Salamanque, club de 3e division (1-3). Koundé a marqué le but du 2-1.