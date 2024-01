Coupe du Roi : L'Atlético Madrid qualifié, Griezmann malchanceux

par Gary Cohen (iDalgo) L'Atlético Madrid a obtenu son billet pour les demi-finales de la Coupe du Roi, après son succès face au FC Séville (1-0), au Cívitas Metropolitano. L'unique but a été l'oeuvre de l'ancien Lyonnais Memphis Depay (79e), 13 minutes après son entrée en jeu. La rencontre a été marquée par le penalty manqué d'Antoine Griezmann (26e), qui a trébuché au moment de frapper. Les Andalous auraient pu obtenir un penalty en fin de match, mais l'arbitre Jesus Gil Manzano s'est ravisé après avoir consulté la VAR. Après avoir éliminé le Real Madrid en 8e de finale, les Colchoneros rejoignent l'Athletic Bilbao, la Real Sociedad et Majorque, eux aussi qualifiés, dans le dernier carré de la compétition.