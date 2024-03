Coupe du Roi : Bilbao surclasse l'Atlético et file en finale !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Après une victoire acquise 1 - 0 en terres madrilènes lors du match aller, l'Athlétic Bilbao n'a fait qu'une bouchée de l'Atlético Madrid ce mercredi soir pour se qualifier en finale de la Coupe du Roi (3 - 0). À San Mamés, los Leones ont pu compter sur l'apport capital d'Inaki Williams auteur d'un doublé en première période pour passer la barre des dix buts cette saison (13' et 42'). Dans le second acte, Gorka Guruzeta a alourdi la note pour les visiteurs, privés notamment d'Antoine Griezmann (61'). Cela fait donc un score cumulé de 4 - 0 en faveur des hommes d'Ernesto Valverde qui affronteront Majorque en finale le 6 avril.