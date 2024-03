Coupe du Portugal de football : Le Sporting prend une option sur la finale, Porto dans le dernier carré

Coupe du Portugal de football : Le Sporting prend une option sur la finale, Porto dans le dernier carré













par Emilien Schoenher (iDalgo) Le Sporting Portugal s'impose 2-1 en demi-finale aller de Coupe du Portugal face à Benfica. Devant son public, le Sporting a pris une option sur la finale grâce à des buts de Pedro Goncalves (9') et de Viktor Gyokeres (54'). Fredrik Aursnes a réduit la marque (69') et Di Maria pensait remettre les deux équipes à égalité trois minutes plus tard (72'), mais son but a finalement été refusé pour une position de hors jeu. Un but de Nuno Santos en toute fin de match (90+3') a été refusé pour la même raison. Dans un match à rejouer qui avait débuté le 7 février dernier, puis arrêté en cours de jeu à cause de la pluie, le FC Porto a obtenu son billet pour les demi-finales de la Coupe du Portugal en éliminant Santa Clara (2-1). Les locaux ont pourtant ouvert la marque dès la reprise du match, à la 27e minute, par l'intermédiaire de Rafael Martins. Porto a fait la différence en seconde période grâce à des réalisations d'Evanilson (52') et de Galeno (61') et rejoint Guimaraes en demi-finales.