Coupe du Monde football : Le Ghana se relance en battant la Corée du Sud

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Dans un match enlevé, les Ghanéens sont finalement venus à bout des Sud-Coréens (3-2) dans ce match comptant pour la deuxième journée du groupe H du Mondial. Décidément, cette journée de Coupe du monde donne du grand spectacle. Après le match nul prolifique entre le Cameroun et la Serbie (3-3) plus tôt en fin de matinée, le Ghana a remporté un âpre combat face à la Corée du Sud (3-2) au stade de la Cité et de l'éducation d'Al-Rayyan. Malgré un début de match à l'avantage des protégés de Paulo Bento, les Black Stars ont rapidement pris le large avec deux buts en première mi-temps de Salisu (23e) et Kudus (34e). Après la pause, c'est la Corée du Sud qui se montre la plus menaçante et réussit à égaliser avec le doublé de la tête en trois minutes de l'avant-centre Cho (58e et 61e). C'est finalement le Ghana qui aura le dernier mot grâce au doublé de Kudus (68e). Avec ce résultat, le Ghana s'empare de la deuxième place du groupe H avec trois points au compteur tandis que la Corée du Sud reste engluée à la dernière position avec une unité en attendant le choc entre le Portugal et l'Uruguay.