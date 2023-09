Coupe du Monde de rugby : Une mauvaise équipe de France s’impose face à l’Uruguay

Coupe du Monde de rugby : Une mauvaise équipe de France s’impose face à l’Uruguay













par Paul Vieu (iDalgo) Pour le deuxième match de leur Coupe du monde, l'équipe de France s'impose 27-12 face à l'Uruguay. Malgré la défaite, on peut estimer que l'entrée dans la compétition des Uruguayens est réussie au vu de l'opposition proposée face à l'un des favoris. Ce soir, Fabien Galthié avait aligné une équipe 2, en ne titularisant que trois joueurs qui avaient débuté face aux All Blacks. La première période est presque dominée par des Uruguayens justes, valeureux et parfaitement organisés en défense. Ils surprennent les Français en inscrivant le premier essai du match dès la 6e minute. En face, les Bleus mènent au score, mais commettent trop d'imprécisions et sont trop friables en conquête pour prendre le large. Alors qu'on pense que le passage aux vestiaires servira de coup de fouet aux tricolores, la tendance ne s'inverse pas en deuxième période. Ils restent brouillons, ne font pas les bons choix et continuent à pêcher en mêlée et en touche, en étant contrés sur tous leurs ballons portés proche des lignes. A la 53e minute, Baltazar Amaya ramène même les Teros à un point des Bleus. Heureusement, les essais de Peato Mauvaka et de Louis Bielle-Biarrey, pour sa première en Coupe du monde, donnent la victoire aux tricolores. Ils passent à côté du bonus offensif après un essai refusé à Sekou Macalou en fin de match, l'un des seuls joueurs à avoir marqué des points ce soir. On aurait parlé d'une victoire inquiétante si tous les cadres avaient été titularisés, on parlera donc d'une toute petite victoire, une semaine avant de jouer face à la Namibie. Les Uruguayens tenteront eux d'engranger leurs premiers points dans la compétition contre les Italiens mercredi prochain.