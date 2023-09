Coupe du monde de rugby : Les Gallois s’imposent de justesse face aux Fidji

par Paul Vieu (iDalgo) Ce match entre le pays de Galles et les Fidji opposaient deux équipes qui ont des ambitions de qualification pour les quarts de finale de cette coupe du monde. C'est le XV du Poireau qui sort vainqueur de cet affrontement en l'emportant 32-26. L'entame de match est galloise, et l'ailier Josh Adams concrétise cette domination à la 7e minute. Cela n'empêche pas les Fidjiens de répliquer, et cela dans leur style caractéristique, en jouant à la main dans la défense et souvent après contact. Ils marquent deux essais coup sur coup, mais laissent les Gallois revenir avant la mi-temps. Le match reste toujours aussi ouvert et plaisant au retour des vestiaires, et ce scénario profite aux Gallois qui prennent le large et mènent 32-14 à la 73e minute. Les Fidjiens voient trop souvent leurs actions anéanties par de petites scories. Ils peinent à bien aplatir le ballon dans l'en-but alors qu'ils en sont tout proche. Cela leur coûte plusieurs essais, non-accordés après l'intervention de l'arbitre vidéo. Mais l'apport du banc fidjien est conséquent, et porte ses fruits puisque Joshua Tuisova, entré en jeu en cours de match, passe la ligne à la 74e minute. Doge lui emboîte le pas trois minutes plus tard et les Fidjiens se remettent à y croire. Mais la dernière action est vendangée par un en-avant de Radradra qui filait pourtant à l'essai. Les Gallois ne sortent pas grandis d'une victoire au bout de l'effort, mais empochent les cinq points malgré tout. Les Fidjiens se contenteront des points de bonus défensif et offensif avant d'affronter les Australiens. Quant à eux, les Gallois retrouveront les Portugais lors de la prochaine journée.