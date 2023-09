Coupe du Monde de rugby : Le pays de Galles surclasse l'Australie !

par Mickael Pinta (iDalgo) L'une des affiches du groupe C se déroulait ce samedi soir au Parc OL de Lyon entre le pays de Galles et l'Australie et a nettement tourné à l'avantage du XV du Poireau (40-6). Face à des Wallabies peu réalistes et indisciplinés, les Gallois s'en sont remis au jeu au pied de Garteh Anscombe, remplaçant de Dan Biggar, sorti sur blessure après 12 minutes. Les joueurs de Warren Gatland ont fait la différence en inscrivant un essai au début de chaque période et ont pris leur revanche de 2015 où les Australiens les avaient privé de la première place du groupe. Championne du monde en 1991 et 1999, finaliste en 2003 et 2015, l'Australie ne devrait pas voir les quarts de finale pour la première fois de son histoire alors que le pays de Galles est assuré de disputer les phases finales.