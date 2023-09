Coupe du monde de rugby : Le Japon se fait peur face aux Samoa

Coupe du monde de rugby : Le Japon se fait peur face aux Samoa













par Mickael Pinta (iDalgo) Le Japon a dominé les Samoa à Toulouse pour leur troisième et avant-dernier match de poule de Coupe du monde (28-22). Après avoir subi un bon quart d'heure, les Fleurs de cerisier ont ensuite fait parler leur expérience et leurs troisième-lignes, qui ont tous marqué un essai, pour l'emporter face à une équipe des Samoa qui se sera réveillée dans les dix dernières minutes alors qu'elle était réduite à quatorze après l'exclusion de Ben Lam. Grâce à cette victoire, les Japonais s'emparent de la deuxième place du groupe D. Les Nippons, quart de finalistes en 2019, joueront leur qualification face à l'Argentine le 8 octobre, à Nantes. Les Samoa joueront la veille contre l'Angleterre, déjà qualifiée, à Lille.