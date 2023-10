Coupe du monde de rugby : L’Angleterre se qualifie à l’expérience

par Paul Vieu (iDalgo) Les Anglais se sont imposés 30-24 face aux Fidjiens dans une demi-finale disputée jusqu'au bout. Ils dominent la première période en profitant des trop nombreuses fautes fidjiennes dans leur camp et du manque de réalisme au pied de leurs adversaires. Les joueurs des Îles ne corrigent pas le tir au niveau de l'indiscipline et Owen Farrell peut enchaîner les pénalités. Le XV de la Rose endort son adversaire, en s'appuyant sur une défense solide, mais les Fidjiens lâchent les chevaux à l'heure de jeu, et marquent coup sur coup grâce à Ravai, puis Botitu pour revenir à 24-24. À la 72e minute, Farrell passe un drop qui redonne l'avantage aux siens. Les Fidjiens ne reviendront pas. Les Anglais sont les troisièmes demi-finalistes de cette Coupe du Monde et affronteront les vainqueurs du choc de ce soir entre l'Afrique du Sud et la France.