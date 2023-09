Coupe du Monde de rugby : L’Afrique du Sud terrasse la Roumanie

Coupe du Monde de rugby : L'Afrique du Sud terrasse la Roumanie













par Paul Vieu (iDalgo) Les champions du monde en titre remportent largement le deuxième match de poule 76-0 face aux Roumains qui subissent leur deuxième déroute en autant de rencontres. Le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber avait pourtant fait tourner, en ne titularisant pas le capitaine Siya Kolisi, Chelsin Kolbe ou encore Eben Etzebeth. Cela n'empêche pas les Springboks de très vite dérouler leur jeu et de marquer quatre essais, synonyme de bonus offensif, en 12 minutes. Les Roumains sont en dessous dans tous les compartiments du jeu. Leurs adversaires trouvent des décalages à chaque action offensive, et profitent des grosses lacunes en conquête des Roumains pour se créer des occasions. Cobus Reinach et Makazole Mapimpi inscrivent tous les deux un triplé. On se doute que pour les Sud-Africains, l'exercice ne sera pas aussi aisé face aux Irlandais dans une semaine. De leur côté, les Roumains joueront leur prochain match face à l'Ecosse dans deux semaines.