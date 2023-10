Coupe du monde de rugby : La Nouvelle-Zélande est en quart de finale

Coupe du monde de rugby : La Nouvelle-Zélande est en quart de finale













par Mickael Pinta (iDalgo) La Nouvelle-Zélande a assumé son rang face à une courageuse équipe d'Uruguay, ce jeudi 5 octobre à Lyon, pour son dernier match de poule de la Coupe du monde (73-0). Les triples champions du monde se sont longtemps heurtés, pendant vingt minutes, au rideau de fer des Teros, mais vont parvenir à se décrocher, après s'être vu refuser deux essais. Les joueurs de Ian Foster vont même récupérer le bonus offensif dès la première période et ont contrôlé le match lors des quarante minutes suivantes face à des Uruguayens éreintés. En quart de finale, les All Blacks feront face à l'Irlande ou à l'Afrique du Sud.