Coupe du monde de rugby : La Nouvelle-Zélande est en finale !

par Paul Vieu (iDalgo) La Nouvelle-Zélande est la première équipe qualifiée pour la finale de ces championnats du monde après sa victoire (44-6) face à l'Argentine, qui n'aura jamais trouvé les ingrédients pour sérieusement inquiéter son adversaire du soir. Les All Blacks commencent cette demi-finale par le bon bout et inscrivent trois essais en première mi-temps, contre deux pénalités argentines. Ils dominent les Pumas dans tous les compartiments du jeu, notamment en conquête où leur supériorité se fait ressentir à chaque mêlée. Les triples champions du monde ne relâchent pas leur étreinte et enfoncent le clou en seconde période, portant le nombre d'essais à sept, dont trois de Will Jordan. Le seul point noir pour les All Blacks est le 50% au pied de Richie Mo'unga. Mais cela n'empêche les Néo-Zélandais d'être en finale, et d'y retrouver le vainqueur de la deuxième demi-finale qui se jouera demain entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud.