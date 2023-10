Coupe du monde de rugby : La Nouvelle-Zélande élimine l'Irlande au terme d'un match fou !

par Mickael Pinta (iDalgo) Le premier choc des quarts de finale de la Coupe du monde entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande n'a pas déçu et a tourné à l'avantage des All Blacks (24-28). Les Néo-Zélandais entament le mieux la rencontre et commencent par un cinglant 13-0 avec notamment un essai de Leicester Fainga'anuku sur une superbe combinaison initiée par les frères Barrett. Les Irlandais vont revenir progressivement grâce à une pénalité de Jonathan Sexton, puis un essai de Bundee Aki. Ardie Savea redonne une avance de huit points au All Blacks grâce à un essai en coin. En fin de première période, Jamison Gibson-Park allonge son bras pour permettre aux Irlandais de recoller à un point juste avant la pause. En seconde période, le XV du Trèfle se heurte au rideau de fer mis en place par la Nouvelle-Zélande et les Blacks en profitent pour marquer sur un superbe contre initié par Richie Mo'Unga et conclu par Will Jordan. Les Irlandais répondent grâce à la puissance de leurs avants, inscrivant un essai de pénalité. Jordie Barrett offre quatre points d'avance aux Blacks sur une pénalité. Le trois-quarts centre réussira un sauvetage miracle à moins de dix minutes du terme pour éviter un essai irlandais. La fin de match est irrespirable, et il faut un dernier grattage de Sam Whitelock pour mettre fin à la 35e phase offensive de l'Irlande à la sirène. La Nouvelle-Zélande affrontera l'Argentine, tombeur du pays de Galles plus tôt dans la journée, le 20 octobre pour une place en finale.