Coupe du monde de Rugby : La liste des Bleus et tombée !

Coupe du monde de Rugby : La liste des Bleus et tombée !













par Dorian Madala (iDalgo) La composition des Bleus face à l'Uruguay vient d'être annoncée. Le sélectionneur, Fabien Galthié, a fait le choix de changer douze de ses joueurs présents lors de la victoire face aux All Blacks.

De retour juste à temps pour la coupe du monde, le Toulousain Anthony Jelonch, fera son entrée dans la compétition et portera le brassard de capitaine. Voici la compo française : Jaminet / Bielle-Biarrey, Vincent, Moefana, Villière / Hastoy, Lucu / Macalou, Jelonch (cap.), Boudehent / R. Taofifenua, Woki / Aldegheri, Bourgarit, Gros. Remplaçants : Mauvaka, Wardi, Falatea, Chalureau, Flament, Cros, Couilloud, Ramos. Le match doit avoir lieu ce jeudi à Lille sous les coups de 21h.