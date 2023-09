Coupe du Monde de rugby : La liste de l’équipe de France contre la Namibie est officielle

par Dorian Madala (iDalgo) Fabien Galthié a annoncé, dans la matinée, la liste des quinze joueurs qui débuteront la rencontre face à la Namibie au Stade Vélodrome de Marseille. Anthony Jelonch troquera son poste de numéro 6 pour enfiler le costume de troisième ligne centre suite à la blessure de Grégory Alldritt. François Cros prendra, de son côté, le poste du Toulousain. Deux joueurs feront leur grand retour. Il s'agit de Cyril Baille et de Jonathan Danty. Voici la liste du XV de départ : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) - Ollivon, Jelonch, Cros - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille. Voici la liste des remplaçants : Bourgarit, Wardi, Aldegheri, Taofifenua, Boudehent, Couilloud, Moefana, Jaminet. La coup de sifflet, donné par Monsieur Carley, est prévu jeudi à 21h.