Coupe du monde de rugby : La France domine largement la Namibie

Coupe du monde de rugby : La France domine largement la Namibie













par Mickael Pinta (iDalgo) L'équipe de France s'est baladée face à la Namibie pour son troisième match de Coupe du monde (96-0). Au Vélodrome, les joueurs de Fabien Galthié, qui avait aligné son équipe-type, ont fait la différence en première période s'assurant le bonus offensif en l'espace de 20 minutes. En seconde période, les Bleus aplatiront six nouvelles fois dans l'en-but namibien, portant leur total à 14 essais.

n face, la Namibie n'a montré aucune résistance et concède une troisième lourde défaite. Les Bleus, pour leur dernier match de poule, retrouveront l'Italie le 6 octobre à Lyon. De son côté, la Namibie aura conclu sa Coupe du monde, la semaine précédente, face à l'Uruguay.