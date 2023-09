Coupe du monde de rugby: La Fédération internationale promet de fluidifier l'accès aux stades

Coupe du monde de rugby: La Fédération internationale promet de fluidifier l'accès aux stades













Crédit photo © Reuters

par Lawrence White (Reuters) - La Fédération internationale de rugby a indiqué qu'elle allait déployer des bénévoles supplémentaires au Stade Vélodrome de Marseille et promis de mieux communiquer avec les spectateurs de la Coupe du monde afin d'éviter que se reproduisent les errements constatés samedi avant le match Angleterre-Argentine. Des milliers de spectateurs sont restés bloqués devant les portes du stade et un grand nombre d'entre eux ont manqué le début de la rencontre entre l'Angleterre et l'Argentine, des scènes déjà aperçues à Bordeaux où des centaines de supporters de l'Irlande ont bataillé pour accéder au stade, sous la canicule, en ce premier week-end du Mondial organisé en France. Sans mentionner le chaos occasionné, World Rugby a déclaré dimanche dans un communiqué que des mesures ont été mises en place pour faciliter l'accès au Stade Vélodrome de Marseille. Parmi ces mesures, a précisé la fédération internationale, le déploiement de bénévoles supplémentaires dont le rôle sera de guider les spectateurs vers les points d'entrée adéquats et une meilleure communication sur les moyens de transport. De nombreux sièges sont restés vides samedi au Stade Vélodrome alors que débutait la rencontre entre l'Angleterre et l'Argentine. Via les réseaux sociaux, certains supporters de sont plaints du réseau de tram marseillais, incapable selon eux de répondre au volume de personnes souhaitant se rendre au stade. Il s'agit d'un couac organisationnel d'autant plus crispant pour les autorités françaises que se profilent les Jeux olympiques de Paris, en juillet prochain. Il rappelle aussi les scènes de chaos ayant émaillé la finale de la Ligue des champions de football en juin 2022. Le coup d'envoi de la rencontre avait été retardé de 36 minutes alors que des milliers de supporters de Liverpool étaient bloqués à l'extérieur du Stade de France. La Fédération européenne de football avait dans un premier temps blâmé les supporters, avant de demander pardon pour les problèmes organisationnels pointés dans un rapport indépendant. (Reportage Lawrence White à Bordeaux, avec Nick Said; version française Jean Terzian)