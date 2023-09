Coupe du Monde de rugby : La composition du XV de France dévoilée !

par Mattys Bernard (iDalgo) Les quinze joueurs qui ouvriront le mondial face à la Nouvelle Zélande sont désormais connus. Ce mercredi, Fabien Galthié a dévoilé le nom des joueurs qui débuteront la rencontre face aux All-Blacks vendredi soir pour lancer cette Coupe du Monde. Sans surprise, Jonathan Danty, insuffisamment remis d'une lésion à la cuisse subie lors du match test face à l'Australie, débutera sur le banc. Il sera remplacé par Yoram Moefana. De son côté, Thibaut Flament remplace Paul Wilemse, forfait pour toute la compétition. Le XV de départ : Ramos - Penaud - Fickou - Moefana - Villiere - Jalibert - Dupont - Ollivon - Alldritt - Cros - Flament - Atonio - Marchand - Wardi