Coupe du monde de rugby : L'Irlande facile vainqueur de la Roumanie

par Mickael Pinta (iDalgo) L'Irlande a largement tenu son rang face à la Roumanie pour son entrée en lice dans la Coupe du monde (82-8). Au Matmut Atlantique, le XV du Trèfle a d'abord été cueilli à froid par des Roumains opportunistes avant de mettre en marche le rouleau compresseur, sécurisant le point de bonus offensif à l'issue de la première période avec cinq essais. Lors des quarante minutes suivantes, les joueurs d'Andy Farrell contrôlent et inscrivent sept nouveaux essais. L'Irlande affrontera les Tonga à Nantes le 16 septembre. De son côté, la Roumanie restera à Bordeaux pour son match face au champion du monde sud-africain le 17 septembre.