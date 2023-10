Coupe du monde de rugby : L'équipe de France pulvérise l'Italie !

par Mickael Pinta (iDalgo) Il n'y a pas eu de match dans cette rencontre décisive du groupe A de la Coupe du monde. L'équipe de France n'a pas laissé la moindre chance à l'Italie à Lyon et termine première de son groupe, devant la Nouvelle-Zélande (60-7). Irrésistibles, les Bleus, qui n'avaient besoin que d'un nul pour se qualifier, ont décroché le bonus offensif dès la première période face à une Squadra Azzurra tétanisée par l'enjeu et pas encore remise de sa lourde défaite face aux All Blacks. En quart de finale, les Bleus, invaincu depuis le début de cette Coupe du monde, seront opposés à l'Irlande ou à l'Afrique du Sud, pour une finale avant l'heure.