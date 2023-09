Coupe du monde de rugby : Carton plein pour l’Italie !

par Paul Vieu (iDalgo) Après leur victoire bonifiée face à la Namibie il y a une semaine, les Italiens ont récidivé aujourd'hui en s'imposant 38-17 face à l'Uruguay. Les Teros réussissent pourtant leur première période, même après avoir encaissé le premier essai dès la 7e minute. Ils contiennent les Italiens en défense et les poussent à la faute. En l'espace de deux minutes, la Squadra Azzurra écope de deux cartons jaunes et encaisse un essai de pénalité. Les Uruguayens continuent de dominer et mènent de 10 points à la mi-temps. Mais la tendance s'inverse dans le deuxième acte, et les Italiens parviennent enfin à dérouler pleinement leur jeu. De retour à 15 contre 15, ils inscrivent quatre essais en un quart d'heure et s'emparent donc du bonus offensif. On sent les Uruguayens fatigués. Ils n'inscrivent aucun point en seconde mi-temps et sont moins en place et moins incisifs en défense. Grâce à cette victoire bonifiée, l'Italie prend donc seule la tête de cette poule A avant de retrouver la Nouvelle-Zélande dans neuf jours. Les Uruguayens tenteront eux de remporter les premiers points de leur compétition face à la Namibie dans une semaine.