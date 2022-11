Coupe du Monde de football : Pas de vainqueur entre les États-Unis et le Pays de Galles

par Romain Strozza (iDalgo)

Dans ce deuxième match du groupe B, Gallois et Américains ont fait match nul 1-1 ce dimanche pour leur entrée dans cette Coupe du monde au Qatar. Dominateurs en première période, les États-Unis ont été récompensés avec le but de Timothy Weah, peu après la demi-heure de jeu sur un service de Pullisic. Au retour des vestiaires, les Américains ont beaucoup tenté pour essayer de faire le break, sans jamais y parvenir, et ils se sont même fait rattraper dans les dernières minutes par les Gallois et un penalty transformé par Gareth Bale. Le Pays de Galles a beaucoup souffert mais repart de ce match avec un point précieux qui le laisse dans la course à la qualification alors que seule l'Angleterre a gagné et que rien n'est joué derrière.