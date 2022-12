Coupe du Monde de football : les supporters français ont cru à la victoire jusqu'au bout

PARIS, 18 décembre (Reuters) - Les supporters de l'équipe de France de football, battue par l'Argentine en finale de la Coupe du monde, n'ont pas caché leur déception dimanche à la fin d'un match qui a vu les Bleus caresser jusqu'au bout l'espoir de l'emporter grâce à un triplé de Kylian Mbappé.

L'équipe de France s'est inclinée au Qatar face à l'Albiceleste aux tirs au but (3-3 à l'issue des prolongations, 4-2 aux tirs au but).

Au bar sportif Belushi's, près de la gare du Nord à Paris, certains supporters semblaient sonnés à la fin d'un match à rebondissements qui a vu la France se reprendre après une domination de l'Argentine pendant les 80 premières minutes.

"On est déçus, on est revenus dans le match et on croyait qu'on pouvait soulever des montagnes", a dit Romain Cyne tandis qu'à côté de lui, un petit groupe d'Argentins célébrait la victoire dans les larmes et les chants.

Les Argentins ont longtemps mené 2-0 jusqu'à un penalty réussi de Kylian Mbappé, qui a marqué un deuxième but quelques minutes plus tard.

"On s'est réveillés trop tardivement, on a montré une force de caractère mais sur les penaltys à la fin, c'est 50-50", a souligné Jordan Tambutte, autre supporter des Bleus déçu.

Présent au Qatar, Emmanuel Macron est allé consoler Kylian Mbappé et ses coéquipiers sur la pelouse.

"Les Bleus nous ont fait rêver", a écrit le président français sur Twitter. (Reportage Elizabeth Pineau, Layli Foroudi et Antony Paone, version française Matthieu Protard)