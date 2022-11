Coupe du Monde de football : Les Pays-Bas terminent en tête du groupe A

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Les Pays-Bas sont en huitième de finale ! Absents du mondial 2018 en Russie, les Oranje ont pris la mesure du Qatar ce mardi au stade Al Bayt (2-0). L'inévitable Cody Gakbo a ouvert le score à la 26e minute. L'attaquant du PSV a marqué lors de ses trois matchs disputés dans cette Coupe du Monde et revient à hauteur de Kylian Mbappé et Enner Valencia au classement des buteurs avec trois réalisations. Le Barcelonais Frenkie de Jong a inscrit le but du break en début de seconde période. Ce succès permet aux hommes de Louis Van Gaal de se qualifier pour les 8es de finale de la compétition et de terminer à la première place du groupe A, devant le Sénégal. Le Qatar termine à la dernière place de la poule avec trois défaites et un seul but marqué pour sept encaissés. Le 3 décembre prochain, les Pays-Bas retrouveront le 2ème du groupe B.