Coupe du Monde de football : les États-Unis retrouveront les Pays-Bas en 8èmes

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Les Américains ont attaqué la rencontre pied au plancher mais McKennie et ses coéquipiers se manquaient bien trop souvent dans le dernier geste. Du côté des Iraniens, on essayait tant bien que mal de contrer, mais Taremi et Azmoun étaient bien trop seuls pour inquiéter Matt Turner. Finalement, alors qu'on sentait la pression américaine grimper, les joueurs de Greg Berhalter allaient trouver la faille. Sur une longue ouverture, Weston McKennie trouvait Sergiño Dest au second poteau. Le joueur de l'AC Milan remisait vers le second poteau où Christian Pulisic sacrifiait son corps pour propulser le cuir au fond des filets (0-1, 38e).

Au retour des vestiaires, plus le temps avançait, plus les joueurs américains évoluaient bas sur le terrain. Zimmerman, un défenseur central, rentrait même en lieu et place Timothy Weah pour consolider cette arrière-garde pourtant peu prise à défaut jusque-là. Toutefois, les Iraniens peinaient à accélérer le jeu pour se montrer vraiment dangereux. Malgré neuf minutes de temps additionnel et une tête de Morteza Pouraliganji (90e +3), les USA s'imposent un but à zéro et rejoignent les Pays-Bas en huitièmes de finale de la Coupe du monde.