Coupe du Monde de football : Le Sénégal bat l'Équateur et se qualifie

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Le Sénégal l'a fait, 20 ans après. Obligés de s'imposer face à l'Équateur pour arracher la deuxième place du groupe A et ainsi rallier les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, les Lions de la Teranga ont dominé la Tri (2-1). La première période était d'ailleurs clairement à l'avantage des protégés d'Aliou Cissé, plus incisifs et agressifs, qui ont démarré très fort. La lumière est finalement venue d'Ismaïla Sarr. L'attaquant de Watford a pris ses responsabilités en ouvrant le score sur un penalty qu'il est lui-même allé chercher en poussant Hincapié à la faute (0-1, 44e). Il aura fallu attendre une réalisation à bout portant de Caicedo, après une déviation au premier poteau sur corner, pour voir l'Équateur égaliser (1-1, 68e). Un but permettant à la Tri d'être virtuellement qualifiée pour les huitièmes de finale mais la joie fut de courte durée. Après un ballon mal renvoyé par Valencia sur un coup franc excentré botté par Gueye, Koulibaly crucifiait Galindez d'un joli geste d'attaquant (1-2, 70e), pour son premier but en sélection. Le Sénégal, qui sera privé de Gueye, averti à la 66e minute, en huitièmes, termine donc 2e du groupe A derrière les Pays-Bas.