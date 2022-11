Coupe du Monde de football : Le Portugal se qualifie face à l'Uruguay

par Romain Strozza (iDalgo)

Comme la France et le Brésil, le Portugal est la troisième sélection qualifiée pour les huitièmes de finale après la deuxième journée de Coupe du monde. Les Portugais ont remporté un match physique et intense contre l'Uruguay (2-0) grâce à un doublé de Bruno Fernandes en seconde période. Sur le premier but, son centre était destiné à Cristiano Ronaldo mais l'attaquant n'a pas touché le ballon est le but a finalement été accordé au milieu de Manchester United. Bruno Fernandes a ensuite scellé la rencontre en transformant un penalty dans le temps additionnel. Le Portugal est quasiment assuré de finir premier de son groupe tandis que l'Uruguay jouera sa qualification contre le Ghana lors de la dernière journée.