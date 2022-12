Coupe du Monde de football : Le Portugal écrase la Suisse et rejoint le Maroc en quarts

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Le suspense aura été de courte durée. Mardi soir, le Portugal a balayé la Suisse pour le dernier huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 (6-1). Remplaçant surprise de Cristiano Ronaldo sur le front de l'attaque lusitanienne, Gonçalo Ramos a brillé. Auteur de l'ouverture du score sur une offrande de Joao Felix, l'attaquant de Benfica s'est offert un triplé et a délivré une passe décisive. Pepe, Raphaël Guerreiro et Rafael Leao ont aussi participé au festival offensif des Portugais. Cristiano Ronaldo a disputé les 20 dernières minutes. Côté Helvétique, Manuel Akanji a sauvé l'honneur sur corner. Le Portugal rejoint les quarts de finale d'un mondial pour la troisième fois de son histoire, après 1966 et 2006. Au prochain tour, la Seleção défiera le Maroc, vainqueur surprise aux tirs au but de l'Espagne plus tôt dans la journée.