Coupe du Monde de football : Le Maroc se qualifie pour les 8e de finale

par Matthieu Cointe (iDalgo)

36 ans après, le Maroc est en 8e de finale de la Coupe du Monde ! Ce jeudi, les Lions de l'Atlas ont remporté leur troisième match de poule face au Canada sur le score de 2 à 1. Hakim Ziyech a ouvert le score très tôt dans la partie en profitant d'une bourde du gardien Milan Borjan (4e). Youssef En Nesyri a ensuite doublé la mise sur une passe décisive d'Achraf Hakimi (23e). Dominé, le Canada a réduit l'écart en fin de première période avec un but contre son camp de Nayef Aguerd. Dans le deuxième acte, les Marocains ont fait le dos rond pour tenir le score et rester invaincu dans ce mondial au Qatar. En plus de la qualification, la sélection de Walid Regragui s'empare de la première place du groupe F avec le match nul entre la Belgique et la Croatie (0-0). Le Canada concède sa troisième défaite consécutive et reste dernier de sa poule. En 8e de finale, le Maroc défiera l'équipe qui terminera à la deuxième place du groupe E.