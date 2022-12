Coupe du Monde de football : Le Maroc crée l'exploit et rejoint les quarts !

par Lilian Moy (iDalgo)

Le Maroc sera au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du Monde ! Les joueurs de Walid Regragui ont battu l'Espagne ce mardi en remportant la séance de tirs aux buts 3-0. Les deux équipes s'étaient neutralisées dans les 120 premières minutes 0-0 avec une rencontre plutôt terne sans réelles grosses occasions. Les Espagnols ensuite ont complètement craqué sur les tirs aux buts avec les ratés de Pablo Sarabia, de Carlos Soler et de Sergio Busquets. Achraf Hakimi a qualifié son pays sur une panenka qui a trompé Unai Simon. Le Maroc est la première nation africaine à rejoindre les quarts de finale de la compétition depuis le Ghana en 2010 et le premier pays arabe à y parvenir. Les Marocains retrouveront samedi à 16h le vainqueur du match entre le Portugal et la Suisse.