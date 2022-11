Coupe du Monde de football : Le Danemark tenu en échec par la Tunisie

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Pas de vainqueur entre le Danemark et la Tunisie dans cette Coupe du Monde 2022 (0-0). Les deux sélections n'ont pas trouvé le chemin des filets dans le premier match du groupe D, partagé par l'Équipe de France et l'Australie. Les deux gardiens ont été impériaux et Kasper Schmeichel a sauvé les siens en fin de première période en remportant son duel face à Issam Jebali.

Dans le deuxième acte, Andreas Cornelius s'est procuré l'action la plus franche de la partie en trouvant le poteau sur un coup de casque à bout portant. Les deux équipes prennent la tête de leur poule en attendant le résultat de la rencontre entre la France et l'Australie, qui débutera à 20h mardi soir. Samedi prochain, les Danois retrouveront les Bleus à 17h, alors que la Tunisie défiera les Australiens à 11h du matin.