Coupe du Monde de Football : Le Cameroun et le Sénégal qualifiés

par Robin Joanchicoy (iDalgo)

Au terme d'une incroyable prolongation, le Cameroun a arraché son billet pour la Coupe du monde grâce à un but de Karl Toko Ekambi face à l'Algérie (2-1 a.p.). Alors qu'Ahmed Touba pensait être le héros de la soirée en trouvant le chemin des filets à la 118e minute de jeu, l'attaquant de l'Olympique lyonnais a surgi dans la surface algérienne à la dernière seconde (120e+4) pour offrir une qualification inespérée à son pays. Les Sénégalais, quant à eux, ont dû trembler jusqu'à la séance de tirs au but contre l'Égypte. Il aura finalement fallu attendre un arrêt décisif d'Edouard Mendy et une tentative réussie de Sadio Mané pour délivrer tous les supporters des Lions de la Teranga. Facile vainqueur de la République du Congo (4-1), le Maroc sera aussi de la partie, suivi du Ghana et de la Tunisie.