Coupe du Monde de football : Le Cameroun arrache le nul contre la Serbie

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Match spectaculaire et plein de rebondissements entre le Cameroun et la Serbie. Les deux équipes se quittent sur un match nul logique (3-3), mais qui n'arrange personne, puisqu'elles stagnent toutes les deux aux dernières places du groupe G, avec un point. Les Camerounais avaient ouvert la marque grâce à Jean-Charles Castelletto (28e), mais les Serbes ont renversé les Lions indomptables juste avant la pause, avec des réalisations de Strahinja Pavlovic (45e+1), puis Sergej Milinkovic-Savic (45e+3). Au retour des vestiaires, les Aigles serbes ont de nouveau profité des errements défensifs des Camerounais et Aleksandar Mitrovic (53e) est venu alourdir le score. Dos au mur, le sélectionneur camerounais, Rigobert Song, a effectué des changements offensifs, avec l'entrée de Vincent Aboubakar. Un pari gagnant, puisque l'attaquant a d'abord réduit l'écart (63e), avant de servir Eric Maxim Choupo-Moting pour l'égalisation (66e). Les deux équipes ont poussé en fin de match mais le score n'a pas évoluer. Les deux formations sont ainsi dans l'obligation de gagner leur prochain match pour se qualifier. Le Cameroun affrontera le Brésil tandis que la Serbie rencontrera la Suisse.