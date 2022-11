Coupe du monde de football : La Suisse dompte le Cameroun

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Entrée en matière réussie pour la Nati dans cette Coupe du Monde 2022. Ce jeudi, la Suisse s'est imposée par la plus petite des marges face au Cameroun dans le premier match du groupe G (1-0). Les Lions indomptables sont bien entrés dans la rencontre et s'est procuré les occasions les plus franche en première période, par le biais d'Eric Choupo-Moting et de Karl Toko-Ekambi. Mais les hommes de Murat Yakin se sont réveillés dans le deuxième acte et Breel Embolo, natif de Yaoundé, a crucifié son pays d'origine sur une offrande de Xherdan Shaqiri (48'). Les Helvétiques ont ensuite contrôlé le match pour s'en sortit avec trois points à l'issue de la rencontre. La Suisse prend la tête du groupe F, en attendant le résultat du duel entre le Brésil et la Serbie ce jeudi soir à 20h. Lundi prochain, la Nati retrouvera la Seleção dans un match programmé à 17h.