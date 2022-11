Coupe du Monde de football : La France s'offre le Danemark et file en huitièmes de finale

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Convaincants malgré un trou d'air coûteux ce samedi soir, les Bleus d'un Kylian Mbappé double buteur ont su se reprendre pour arracher un précieux succès contre le Danemark (2-1). L'équipe de France est la première sélection qualifiée en huitièmes de finale. En maîtrise totale pendant plus d'une heure et logiquement récompensés par l'ouverture du score de Kylian Mbappé (61e), les Bleus ont desserré leur étreinte et laissé un Danemark inexistant jusque-là revenir au score (68e) sur un coup de casque du défenseur du FC Barcelone Andreas Christensen. Mais un second but du numéro 10 français (86e), servi par un Antoine Griezmann éblouissant, a permis à l'équipe de France de décrocher une précieuse victoire, synonyme de qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive après les éditions de 2014 et 2018. Les Tricolores occupent ainsi la tête du groupe D avec six points au compteur. Les protégés de Didier Deschamps joueront la première place mercredi prochain face à la Tunisie. De leur côté, les Danois se disputeront la deuxième place du groupe face à l'Australie.