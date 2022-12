Coupe du Monde de football : La France file en quarts de finale

par Matthieu Cointe (iDalgo)

L'Équipe de France est en quart de finale ! Dimanche après-midi, les Bleus ont pris la mesure de la Pologne dans son premier match à élimination directe de cette Coupe du Monde 2022 (3-1). Bousculés en première période, les hommes de Didier Deschamps ont été libérés par l'ouverture du score d'Olivier Giroud juste avant la pause (44'). L'avant-centre de l'AC Milan est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection devant Thierry Henry avec une 52e réalisation. En seconde période, les espaces se sont ouverts et Kylian Mbappé a montré l'étendue de son talent avec un superbe doublé (74', 91'). Le Parisien est désormais seul en tête du classement des buteurs de cette Coupe du Monde et compte déjà 5 réalisations au Qatar. En quart de finale, l'Équipe de France défiera le vainqueur du choc entre l'Angleterre et le Sénégal, prévu à 20h00 dimanche soir.