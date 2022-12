Coupe du Monde de football : La Croatie sort le Brésil et rejoint les demi-finales !

par Lilian Moy (iDalgo)

Finaliste de la dernière édition, la Croatie sera au rendez-vous des demi-finales au Qatar ! Les Croates auront eu besoin d'aller jusqu'aux tirs aux buts pour éliminer ce vendredi le Brésil, un des grands favoris de la compétition. Le match s'est décanté dans les prolongations avec Neymar qui a ouvert le score à la suite d'un double une-deux avec Rodrygo puis Lucas Paqueta. Le Parisien a ainsi inscrit son 77e but en sélection et égalé Pelé. Mais les joueurs de Zlatko Dalic n'ont pas lâché et, sur un contre, Bruno Petkovic a égalisé dans les cinq dernières minutes sur un centre de Mislav Orsic. Dans la séance de tirs aux buts, Dominik Livakovic a sorti le tir de Rodrygo puis Marquinhos a frappé le poteau pour offrir la qualification aux coéquipiers de Luka Modric. La performance du soir est à mettre à l'actif du gardien croate qui a écoeuré les joueurs de la Seleçao de bout en bout. La Croatie affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre les Pays-Bas et l'Argentine.