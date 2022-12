Coupe du Monde de football : La Croatie qualifiée dans la douleur

par Romain Strozza (iDalgo)

Dans un match animé en seconde période mais sans but, c'est la Croatie qui se qualifie pour les huitièmes de finale grâce à ce match nul 0-0 contre la Belgique. Pourtant, les Belges ont beaucoup tenté au retour des vestiaires, notamment avec Lukaku qui a touché le poteau et buté plusieurs fois sur Livakovic. Les Diables Rouges finissent troisièmes et sont éliminés dès la phase de groupe tandis que la Croatie prend la seconde place derrière une étonnante équipe du Maroc. Avec cette deuxième place, les Croates devront affronter le premier du groupe E, qui est pour le moment l'Espagne mais rien n'est joué encore.