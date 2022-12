Coupe du Monde de football : La Croatie qualifiée au bout du suspense face au Japon

par Romain Strozza (iDalgo)

Dans un match animé et équilibré de bout en bout ce lundi, c'est finalement la Croatie qui s'est qualifiée pour les quarts de finales de ce mondial après une séance de tirs au but lors de laquelle le gardien croate Dominik Livakovic s'est illustré en arrêtant trois penalties des Japonais qui sont passés complétement au travers de cet exercice. Le Japon avait pourtant parfaitement entamé cette rencontre en ouvrant le score par Daizen Maeda juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Ivan Perisic a égalisé d'une superbe tête et les Croates ont poussé pour marquer le second but, sans jamais y parvenir. Au prochain tour, la Croatie affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud.