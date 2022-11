Coupe du Monde de football : L'Argentine se relance face au Mexique

par Lucas Fontaine (iDalgo)

L'Argentine est toujours en vie. Alors qu'elle était presque dans l'obligation de l'emporter ce samedi, elle a effacé sa défaite inaugurale contre l'Arabie saoudite, en venant difficilement à bout du Mexique (2-0), grâce à un grand Lionel Messi. Dos au mur avant la rencontre du soir, les champions d'Amérique du Sud se sont totalement relancés. Ils pourraient même terminer en tête du groupe C en cas de victoire contre la Pologne mercredi (20 heures). Ils devront néanmoins sensiblement hausser leur niveau de jeu s'ils veulent atteindre leur objectif ultime. Lionel Messi n'avait pas envie que son dernier Mondial se termine si tôt, après une petite semaine passée au Qatar. La Pulga n'a pas livré son meilleur match avec le maillot bleu ciel et blanc, loin de là, mais l'histoire retiendra que c'est encore lui qui a sauvé son pays. Le numéro 10 a réceptionné une passe de Di Maria à l'entrée de la surface avant de réaliser l'une de ses spécialités. Il a glissé une frappe croisée au ras du sol et dans le petit filet de Guillermo Ochoa (64e). L'attaquant parisien ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a ensuite délivré une passe décisive sur le but du break signé Enzo Fernandez (87e).