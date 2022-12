Coupe du Monde de football : L'Argentine en finale !

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Après un premier temps d'observation, la sélection croate se mettait à dominer l'entrejeu sans réussir néanmoins à se procurer de situation chaude. C'est finalement l'Argentine qui va prendre l'avantage. Enzo Fernández, bien lancé dans le dos de Dejan Lovren par Julián Álvarez, fonçait vers la surface adverse et s'empalait sur Dominik Livakovic. L'arbitre ne bronchait pas et sifflait penalty en faveur de l'Albiceleste (32e). Lionel Messi se chargeait d'exécuter la sentence en tirant en force en pleine lucarne (34e, 1-0). Après cette ouverture du score, les Croates se mettaient à douter dangereusement. Julián Álvarez partait alors en contre et profitait des errements adverses pour faire le break (39e, 2-0). Au retour des vestiaires, Lionel Messi provoquait sur son côté droit et se jouait de Joško Gvardiol pour rentrer dans la surface. La Pulga centrait alors en retrait pour Julián Álvarez qui ajustait Dominik Livakovic avec calme pour lancer définitivement l'Albiceleste vers la finale de ce Mondial qatari (69e, 3-0). L'Argentine et Lionel Messi sont donc les premiers qualifiés pour la finale de cette 22ème édition de la Coupe du Monde et affronteront la France ou le Maroc.