Coupe du Monde de football : L'Argentine déroule, la Pologne prochain adversaire des tricolores

par Romain Strozza (iDalgo)

En difficulté depuis le début de la compétition, l'Argentine a produit son meilleur match jusqu'à présent pour battre la Pologne 2-0 et se classer premier de son groupe C. Une place significative de rencontre face à l'Australie, qui a fini deuxième de la poule D, en huitièmes de finale. Pourtant, Lionel Messi a manqué un penalty en première période, repoussé par Wojciech Szczesny. Au retour des vestiaires, ce sont Mac Allister puis Alvarez qui ont scellé la victoire de l'Albiceleste. Malgré cette défaite et la victoire du Mexique contre l'Arabie Saoudite (2-1), la Pologne verre aussi les huitièmes de finale, grâce à une meilleure différence de but que les Mexicains, et trouvera sur sa route la France au prochain tour.