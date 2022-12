Coupe du Monde de football : L'Argentine dans le dernier carré après sa victoire face aux Pays-Bas

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Quel suspense ! Au terme d'un match au scénario fou, l'Argentine s'est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au détriment des Pays-Bas (2-2, 4-3 T.A.B.). La partie avait parfaitement commencé pour l'Albiceleste avec une ouverture du score de Nahuel Molina sur une offrande de Lionel Messi (35'). Le septuple Ballon d'Or a doublé la mise sur penalty en seconde période (73'). Mais les hommes de Louis Van Gaal se sont réveillés en fin de rencontre, avec un incroyable doublé de Wout Weghorst (83', 90+11') pour s'offrir une prolongation et une séance de tirs au but. Mais Emiliano Martinez a été le plus fort au moment fatidique et Virgil Van Dijk puis Steven Berghuis ont buté sur le portier argentin. Ce succès permet à la sélection de Lionel Messi de rejoindre le dernier la Croatie en demi-finale du mondial. Plus tôt dans la journée, Luka Modric et ses coéquipiers sont venus à bout du Brésil au terme d'une séance de tirs au but.